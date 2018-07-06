Россияне больше всего обращали внимание на бразильцев, аргентинцев и мексиканцев

«Яндекс» проанализировал поисковые запросы по поводу поведения иностранных болельщиков во время ЧМ-2018 и выяснил: чаще всего в интернете искали «сколько иностранцев приехало в город» и «где их можно найти?». При этом самой распространенной темой запросов стали вопросы о том, что поют и кричат иностранные болельщики.

Японцы, сенегальцы и саудовцы произвели впечатление уборкой на стадионе, колумбийцы — алкоголем в бинокле, хорваты — фотосессией в дорожной яме. Шведы запомнились тем, что выпили все пиво в Нижнем Новгороде, а иранцы — тем, как не давали спать Роналду. Также россияне часто искали про купание уругвайцев, бельгийцев и португальцев в фонтане. А других интересовали болельщики, которые приехали на ЧМ на велосипеде.

Сильно выросла популярность букмекерских контор, спортивных магазинов и баров. Пики популярности таких мест связаны с конкретными матчами. Например, в Казани популярность баров возрастала в дни местных матчей, особенно 30 июня, когда Франция и Аргентина выясняли, кто пройдёт в четвертьфинал. А на графике интереса к букмекерским конторам Москвы хорошо видно, что их популярность взлетала всякий раз перед матчами российской сборной.

Путешествуя по стране, болельщики искали не только бары и гостиницы, но и думали, что посмотреть в городе. Почти в три раза выросла доля запросов со словами «достопримечательности», «куда сходить», «что посмотреть». Сильнее всего, таких выросла в Саранске: вероятно, это самый загадочный и незнакомый путешественникам город.



Выяснилось, что в городах-участниках Чемпионата на 50% выросло число пользователей переводчиком. Примечательно, что пользователи ищут и несуществующие языки: мексиканский, бразильский, аргентинский, бельгийский или австралийский. В основном спрашивают, как сказать «привет», «спасибо» или «как дела?». Встречаются и более узкие запросы: «желаю победы по-датски», «русские и сербы братья на век по-сербски», «немцы домой по-немецки». Кроме того, люди иногда интересуются, что значат слова, которые они слышат от иностранцев: «конишуа перевод с японского», «что такое мучачос по-испански».

Самыми популярными болельщиками у россиян стали бразильцы, аргентинцы, мексиканцы, англичане и исландцы. Наименьший интерес вызвали панамцы, марокканцы и бельгийцы.