Владимир Путин в этих выборах не участвует

iDrink предлагает оставить голос за своего кандидата не только на привычном избирательном участке, но и в баре. Для этого необходимо заказать напиток с именем одного из кандидатов.

Голосование, в отличие от традиционного, будет длиться целую неделю с 12 по 18 марта. В результате определится кандидат, который займет второе место по итогам официального голосования. Среди кандидатов-напитков фигурируют Ксения Собчак (в миксе с Навальным), Владимир Жириновский, Павел Грудинин и Борис Титов. Владимир Путин в этих выборах не участвует.

Голосование в баре будет доступно каждому жителю столицы вне зависимости от места прописки, возраста и материального положения. Напитки-кандидаты будут предоставляться бесплатно через приложение iDrink.

19 марта, после объявления итогов и определения тройки лидеров, с помощью статистики внутри приложения будут определены и победители барного голосования. Каждому из них будет предоставлен приз в виде полугодовой подписки на бесплатные напитки в кафе, барах и ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. Результаты выборов будут опубликованы на сайте iDrink.