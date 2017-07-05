ФИФА ответила отказом



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Несколько телекомпаний, в том числе британская BBC и японская NHK, обратились к ФИФА с просьбой перенести время начала финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года из-за трансляции Уимблдонского теннисного турнира, сообщает Daily Mail.

Телекомпании выразили недовольство тем, что трансляция финала чемпионата мира по футболу совпадает с показом финала Уимблдона среди мужчин, следовательно, показать оба события в прямой трансляции не получится. Футбольный матч начнется в Москве 15 июля в 18:00, а финал Уимблдона - в тот же день в 16:00.

В частности, ВВС опасается, что если сборная Англии по футболу дойдет до финала чемпионата мира, а британский теннисист Энди Маррей сыграет в решающем матче, то одну из этих встреч придется показывать в записи.

ФИФА ответила отказом на эту просьбу. В пресс-службе международной федерации сообщили, что время начала футбольного матча оптимально для мировой аудитории.