В случае полного исчезновения интернета массовой паники не произойдет



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В случае полного исчезновения интернета массовой паники среди жителей России не произойдет. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

47% граждан сказали, что в случае прекращения работы интернета в их жизни ничего не изменится, 26% — что влияние будет крайне слабым. 22% россиян ожидают, что их жизнь без интернета существенно изменится.

Только 5% жителей РФ не представляют себе повседневной жизни без возможности выйти в интернет.

При этом, по данным ВЦИОМ, число интернет-пользователей в России составляет 75%. Только 60% из них используют интернет как источник новостей.