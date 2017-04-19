Клиенты смогут заверять все операции с помощью планшета, а вместо подписи использовать коды верификации



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Банк ВТБ24 рассматривает возможность внедрения в свою работу формата безбумажного офиса. За счет него кредитная организация рассчитывает существенно сократить издержки на бумагу, канцелярские принадлежности и т.д., говорится в пресс-релизе компании.

Пилотный проект по оформлению кредитов и кредитных карт без использования классических бумажных договоров с начала апреля был реализован в трех московских отделениях ВТБ24, и его результаты менеджмент банка счел успешными

Теперь банк собирается внедрить такую систему во всех своих офисах. После переформатирование всей розничной сети ВТБ24 клиенты-физлица смогут заверять все операции с помощью планшета, а вместо подписи использовать коды верификации.

В компании уверены, что такой формат работы позволит банку существенно сэкономить, несмотря на необходимость закупки почти 7 тыс. планшетов и создания серверов и другой инфраструктуры. Объемы экономии могут составить как минимум 450 млн рублей только в первый год и 3 млрд рублей за пять лет.

Ранее сообщалось о планах ВТБ 24 запустить пилотный проект по идентификации клиентов по голосу, в рамках которого специальный автомат будет совершать операции по голосовым указаниям клиентов.