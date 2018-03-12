Спортивный бренд пробует вдохновить атлетов по всему миру демонстрировать креативный подход к спорту

Новая глобальная кампания adidas «Вот моя креативность» продвигает креатив и индивидуальный стиль в спорте.

Ранее в декабре бренд представил видео Calling All Creators, предложив атлетам, музыкантам, актёрам и моделям найти креативность внутри себя, вне зависимости от их вида деятельности.

В начале марта в рамках кампании #ясоздаюсебя — «Вот моя креативность» adidas выпустил новый ролик, обратившись ко всем, кто находит новые креативные решения в спорте.

Идея кампании основывается на том, что для достижения высоких результатов и успеха необходимо упорно работать над собой. В истории, рассказанной девушками-атлетами, можно увидеть креативных личностей, смелых и уверенных в себе, меняющих спорт на площадке, поле, корте и на льду.