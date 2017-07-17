Недовольные ее работой банкиры намерены создать альтернативное профессиональное объединение



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Восемь крупнейших банков России заявили о выходе из Ассоциации российских банков, в обязанности которой входит защита их интересов. Банкиры рассматривают возможность создания нового объединения, сообщает "Интерфакс".

"Сбербанк", ВТБ, "ВТБ 24", "Газпромбанк", "Россельхозбанк", "Альфа-банк", "Бинбанк" и группа "Открытие" подписали заявление о выходе из Ассоциации. В письме банки сообщают, что недовольны работой организации. Участники не могут принимать активное участие в её управлении и зачастую отстраняются от подготовки важнейших документов.

"Мы считаем, что формируемые в Ассоциации в настоящее время позиции, выводы и оценки не отражают реального мнения всех участников рынка, подрывают доверие и деловое партнерство между кредитными организациями, мешают их конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с Банком России и государственными органами", — указано в заявлении.

Ответственность за сложившуюся ситуацию перекладывают на президента Ассоциации Гарегина Тосуняна. По мнению банкиров, он стал во многом руководствоваться личными интересами. Теперь банки намерены создать альтернативное профессиональное объединение.

"Ассоциация очень дорожит каждым членом, но выход отдельных банков (как крупных, так и небольших) из ассоциации не должен глобально отразиться на деятельности АРБ. Ассоциация будет работать с теми членами, которые видят смысл в нашей совместной корпоративной работе", - сообщили в АРБ.

Ассоциация российских банков была создана в 1991 году с целью представления интересов банков на законодательном уровне. Всего в неё входят более 400 организаций, из них 300 – банки.