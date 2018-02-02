Издатели связывают оживление рынка с растущим спросом на детскую литературу

Вопреки мировой тенденции российский книжный рынок продолжил рост второй год подряд. Объем его в 2017 году вырос на 10%, до 92,8 млрд руб, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Эксмо-АСТ».

Если в 2016 году рост был достигнут за счет увеличения цен на книги, а объемы их тиражей продолжали стагнировать, то в 2017 году издатели нарастили и число выпущенных экземпляров. Объем тиражей увеличился на 9%, до 486 млн экземпляров. Количество наименований книг сократилось на 3%, до 114 тыс. Рост рынка продолжается второй год подряд – в 2016 году его темпы составляли 7-8% в деньгах.

40% книжного рынка по итогам 2017 года приходится на образовательную литературу, 21% – на детскую, 20% – на прикладную (non-fiction), 19% – на художественную литературу для взрослых. Именно детская литература становится одним из драйверов рынка, её продажи выросли на 12%. На 41% вырос сегмент электронных книг. Продажи учебной литературы в бюджетном канале увеличились на 23%, продажи в интернет-магазинах – на 20%, в федеральных книжных сетях – на 19%, в FMCG-сетях – на 6%, в книжных магазинах – на 2%.

Кроме того, активно развивается сегмент аудиокниг. Хотя подписная модель на этом рынке вызывает вопросы, в «Эксмо-АСТ» планируют записать в 2018 году не менее 500 аудиокниг. Сегмент аудиокниг в целом в компании оценивают в 500 млн руб. в год. Растущий интерес к аудиокнигам подтверждают и в «ЛитРесе»: у сервиса в 2017 году их продажи выросли на 72%.

Издатели подтверждают оживление рынка и связывают его с выходом из кризиса книготорговых сетей, улучшением ситуации с пиратством и растущим спросом на детскую литературу. Также на росте сказалось усиление маркетинга и выпуск нескольких бестселлеров, включая «Хочу и буду» Михаила Лабковского и «Империя должна умереть» Михаила Зыгаря.

Большинство развитых книжных рынков в последние годы показывали негативную динамику: например, по данным Ассоциации американских издателей, в 2016 году рынок США упал на 6,6%, до $14,25 млрд.