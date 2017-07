Как продвигают нерусскую водку с русским названием за рубежом



Screenshot

Комедийный талант актера Теда Дэнсона (Ted Danson) оказался востребованным для продвижения водки Smirnoff.

Рекламное агентство 72andSunny в Нью-Йорке выпустило рекламный ролик, в котором обычный парень по имени Седрик встречает в баре известного американского актера. Седрик заказывает водку с мартини. И на вопрос официанта, какую водку премиум-класса он предпочитает, отшучивается, мол, он не Тед Дэнисон, который может себе это позволить.

«Я обычный парень, как ты, – вдруг говорит ему Тед, который внезапно для парня появляется рядом с ним за барной стойкой. – Просто получивший пару наград Emmy... Не знаю как там богатеи из Голливуда, но я пью Smirnoff».

Произведя на Седрика впечатление «своего парня», Тед столь же беззаботно расплачивается за бутылку водки бриллиантами: «Рад был поболтать. Наслаждайся Smirnoff». Слоган водки: «Только лучшее для каждого» (Only the best for everyone).