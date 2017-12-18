Масштабная кампания запущена в рамках поддержки фонда «Старость в радость»

Коммуникационная группа Movie на протяжении долгого времени поддерживает фонд «Старость в радость», который заботится и всячески пытается улучшить жизнь пожилых людей в домах престарелых.

Ежегодно перед самыми главными праздниками сотрудники фонда собирают и отправляют тысячи подарков для стариков. Угодить им несложно, ведь их пожелания практичны и просты: календарь, теплые тапочки, сладости. Но счастья от заветного подарка гораздо больше, чем у многих из нас.

В рамках кампании Movie разработала рекламный ролик, направленный на привлечение внимания граждан к акции по сбору средств для подарков пожилым людям.

Задача кампании: 30 000 подарков для стариков в домах престарелых за 3 недели до Нового года.

Идея создания главного героя кампании – «Внука Мороза» в исполнении Никиты Ефремова – проста и оригинальна одновременно. Если все дети ждут подарков от Деда, то от кого же ждать подарков самим дедушкам?

Сотрудничество фонда и агентства началось ещё в прошлом году в рамках аналогичной кампании.

В 2016 году удалось собрать 1 000 000 рублей за 3 дня, а также 25 000 подарков за 1,5 недели.

В этом году о результатах говорить ещё рано, но проект уже получает широкое распространение в социальных сетях.