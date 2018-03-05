Лицом кампании стал Тимур Родригез

В рамках трехлетнего сотрудничества «Альфа-Банк» и агентство McCann Erickson Moscow представляют новую совместную работу. Кампания приурочена к запуску нового для банка продукта — карты рассрочки #вместоденег платежной системы Mastercard.

Идея кампании строится вокруг ключевого преимущества продукта: картой #вместоденег от «Альфа-Банк» можно расплатиться по всему миру. Согласно проведенному банком исследованию, именно этой опции не хватает клиентам существующих на рынке карт рассрочки.

Главным героем ТВ-кампании становится один из обладателей карты #вместоденег — шоумен Тимур Родригез. Он едет на край света за подарком для любимой, где, к его удивлению, тоже принимают карту #вместоденег.

«Для участия в ролике мы пригласили одного из наших клиентов — известного шоумена Тимура Родригеза. Выбор не был случайным: коммуникационная стратегия „Альфа-Банка“ предполагает сотрудничество со звездами спорта и шоу-бизнеса, которые всегда находятся в поиске новых форм развития и никогда не останавливаются на достигнутом. То есть такими же, как и „Альфа-Банк“.» — говорит Оксана Беляева, директор по маркетингу Альфа-Банка.

Кампания стартует 5 марта 2018 года на федеральном ТВ, в интернете, радио, в наружной рекламе и метро.

«Альфа-Банк» (клиент)

Оксана Беляева — Директор по маркетингу

Наталья Бижанова — Руководитель по стратегическому маркетингу

Тамара Васина — Руководитель по развитию имиджевых проектов

McCann (креатив)

Шамиль Шарифьянов — Креативный директор

Иван Петухов — Креативный директор

Марат Гарипов — Заместитель креативного директора

Алексей Лаврухин — Старший копирайтер

Николай Никитин — Арт директор

Юля Захаревская — Директор по стратегическому планированию

Константин Баландин — Руководитель отдела ТВ производства

Ирина Аксенова — Директор группы по работе с клиентами

Focus Films Moscow (продакшн)

Марат Адельшин — режиссер

Елена Волошина — Руководитель отдела производства

Полина Резер — продюсер

Ростистав Ковалевский — второй режиссер