В рамках трехлетнего сотрудничества «Альфа-Банк» и агентство McCann Erickson Moscow представляют новую совместную работу. Кампания приурочена к запуску нового для банка продукта — карты рассрочки #вместоденег платежной системы Mastercard.
Идея кампании строится вокруг ключевого преимущества продукта: картой #вместоденег от «Альфа-Банк» можно расплатиться по всему миру. Согласно проведенному банком исследованию, именно этой опции не хватает клиентам существующих на рынке карт рассрочки.
Главным героем ТВ-кампании становится один из обладателей карты #вместоденег — шоумен Тимур Родригез. Он едет на край света за подарком для любимой, где, к его удивлению, тоже принимают карту #вместоденег.
«Для участия в ролике мы пригласили одного из наших клиентов — известного шоумена Тимура Родригеза. Выбор не был случайным: коммуникационная стратегия „Альфа-Банка“ предполагает сотрудничество со звездами спорта и шоу-бизнеса, которые всегда находятся в поиске новых форм развития и никогда не останавливаются на достигнутом. То есть такими же, как и „Альфа-Банк“.» — говорит Оксана Беляева, директор по маркетингу Альфа-Банка.
Кампания стартует 5 марта 2018 года на федеральном ТВ, в интернете, радио, в наружной рекламе и метро.
«Альфа-Банк» (клиент)
Оксана Беляева — Директор по маркетингу
Наталья Бижанова — Руководитель по стратегическому маркетингу
Тамара Васина — Руководитель по развитию имиджевых проектов
McCann (креатив)
Шамиль Шарифьянов — Креативный директор
Иван Петухов — Креативный директор
Марат Гарипов — Заместитель креативного директора
Алексей Лаврухин — Старший копирайтер
Николай Никитин — Арт директор
Юля Захаревская — Директор по стратегическому планированию
Константин Баландин — Руководитель отдела ТВ производства
Ирина Аксенова — Директор группы по работе с клиентами
Focus Films Moscow (продакшн)
Марат Адельшин — режиссер
Елена Волошина — Руководитель отдела производства
Полина Резер — продюсер
Ростистав Ковалевский — второй режиссер