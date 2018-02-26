Все о партнёрских программах в рубрике «Экспертиза»

Одна из ценностей, которой может обладать любой человек — база клиентов, его знакомые, связи и даже подписчики в социальных сетях. Аудитория, с которой можно работать и общаться, это люди с различного рода потребностями. Вы можете предложить им решение проблем, дополнительный заработок, товары, услуги и все, что угодно, даже если продали им уже что-то однажды.

Партнёрская программа при продаже объектов недвижимости

Однажды ко мне обратился человек, который занимался продажей участков в коттеджном поселке. Про такой простой инструмент увеличения продаж, как партнерские программы, мы часто забываем. Есть люди, которые уже купили, они могут стать агентами.

База клиентов или база покупателей — это люди с лояльным отношением к вам, так как они уже совершили у вас покупку. Эту базу можно монетизировать дальше совершенно разными способами: предложить купить акции своей компании, франшизы, стать партнерами и зарабатывать вместе с вами.

Если человек купил участок, дом, дачу, то велика вероятность, что он посоветует своему другу, родственнику и другому близкому человеку разместиться поблизости.

Бывает, что при продаже соседнего участка к продавцу подходит сосед и говорит, что покупатель есть: «Можете сказать ему сумму побольше, а разницу отдать нам?». Не часто, но бывает и такое.

Приведу еще один простой пример: когда вам необходимо снять апартаменты за границей, и вы обращаетесь к русскому риэлтору, то он назовет цену с приличной накруткой, о которой вы и не подозреваете. До этого он договаривается с владельцами, что сдаст апартаменты за одну цену, а вам уже озвучивает другую, плюсом вы оплатите его услуги.

Если интересно, и знаете иностранный язык, можете найти паблики в социальных сетях о сдаче в аренду недвижимости на Бали, сравните русские объявления и англоязычные. Цена на один и тот же объект может отличаться в 2−3 раза. Суть в том, что многие не против заработать на окружающих.

Вернемся к домам и участкам. Участие в партнерской программе выгодно всем сторонам:

— компании, так как состоится продажа;

— тому, кто порекомендовал, так как он получит денежное вознаграждение за «посоветовал»;

— покупателю, так как он приобретает хороший участок рядом со своим приятелем/родственником/коллегой.

Лучшая реклама в России — «посоветовал».

Общение с базой клиентов

Большинство компаний забывают о человеке, после того, как он у них что-то купил. Он купил и автоматически вылетел из воронки продаж, на этом общение закончилось. Максимум, что он получает — это письмо: «Поздравляем, спасибо, что купил, удачи». На этом все.

Таким образом, в базе скапливается 5000 человек, но с ними никто не общается. А что характеризует эту базу? Платежеспособные люди, которые купили участки.

Разработайте линейку дополнительных продуктов для повторных продаж, в крайнем случае, предлагайте услуги партнеров: ремонт, отделка, ландшафтный дизайн, клининг, няня и прочее. Одна рассылка много времени не занимает, но заработать вы можете прилично.

Если у вас есть аудитория, ее нужно постоянно держать. За счет своей лояльной аудитории вы можете переворачивать горы, создавать новые рынки, выходить на новые, масштабировать свой бизнес.

Люди в большинстве случаев не используют то, что у них есть. Вместо этого придумывают какие-то новые штуки, ищут какие-то новые инструменты, а у них 5 000 человек в базе, и они совершенно с ними не общаются. Со временем база умирает.

Самый простой способ вернуть человека в базу — это спросить:

— что сделать, чтобы вы покупали у нас?

— что сделать, чтобы вы к нам вернулись?

— что сделать, чтобы вы стали нашим постоянным клиентом?

Не думайте за других: «Им это не надо», «Это не интересно» и прочее. Просто спросите. Прогнозируемый ответ в большинстве случаев отличается от реального.

Партнёрка и сетевой

Рекомендации от знакомого к знакомому отлично работают. Если вы обратите внимание на количество сетевых компаний и партнерских программ, то увидите, насколько их много. Партнёрская программа — дополнительный заработок, здесь нет плана, не нужно платить за право продавать и предлагать товары членские взносы, посещать встречи. Спросят — порекомендую и заработаю. Нет, так нет.

Для сетевиков продажа продуктов — основной вид деятельности, здесь подход намного серьезней. Спросят, не спросят — все равно буду втюхивать.

К партнёрским программам люди относятся более лояльно, чем к сетевому.

Нет своего бизнеса, но есть база

Если у вас большая база, но продавать нечего… Есть способы монетизации этой базы: реклама, продажа сторонних продуктов. Распространенный вид заработка — на партнерских программах. Если вы умеете писать письма, собирать базу, общаться с аудиторией, то можете предлагать разные продукты и получать вознаграждение. Для этого не обязательно иметь свой бизнес, можно взять готовые решения, которые вам нравятся и продвигать.

Базу, которая не нужна и с которой работать не планируете, можно перепродать. Это интересно тогда, когда вы полностью меняете сферу своей деятельности, переезжаете в другую страну или регион.

Многие забывают, что контакты — один из мощных ресурсов, которые у вас есть. Используйте этот ресурс для увеличения собственного дохода. Для этого есть множество способов и технологий.

Владислав Бермуда, основатель первой в России кросс-маркетинговой платформы «Личный бонус», сооснователь сервиса бесплатных авиаперелетов «Летайбесплатно», писатель