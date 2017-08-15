Холдинг «Е-Генератор» купил долю сервиса LabelUp за 20 млн рублей



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Холдинг «Е-генератор», владеющий новостным агрегатором «СМИ2», соцсетью «МирТесен», информагентством «Евразия Дэйли», инвестировал 20 млн рублей в сервис LabelUp, получив 49% компании.

Остальные 51% проекта остается у основателя и гендиректора LabelUp Кирилла Борисова, а компания становится составной частью холдинга «Е-генератор». Все инвестиции привлечены на развитие компании.

Предполагается, что компания LabelUp станет точкой компетенций холдинга по работе с аудиторией популярных социальных сервисов, лидерами мнений. В дальнейшем на базе сервиса будет расширяться бизнес с использованием новых моделей и продуктов.

«Наш холдинг активно ищет новые проекты, работающие в онлайн-рекламе и медиа, которые были бы комплементарны и легко интегрировались в наши основные продукты: новостной агрегатор «СМИ2» и социальную сеть «МирТесен», — прокомментировал гендиректор холдинга «Е-генератор» Юрий Белоусов.

Компания LabelUp, созданная в 2014 году, объединяет в себе одноименный сервис labelup.ru и агентский бизнес по продвижению в социальных медиа. Основная специализация сервиса — организация рекламных кампаний через блогеров за счет их коллаборации с рекламодателями. Суммарная месячная аудитория проектов интернет-холдинга превышает 30 млн человек.