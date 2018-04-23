Первые точки «Фуд кафе» появятся уже летом этого года

Основатель DIY-сети «Старик Хоттабыч» и экс-совладелец магазинов OBI в России Игорь Сосин запускает новую продуктовую сеть с обеденной зоной «Фуд кафе». Его партнером по бизнесу выступил собственник ресторанной группы «Шоколадница» Александр Колобов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам источника, знакомого с планами «Фуд кафе», эта компания создана для развития сети продуктовых магазинов с зоной кафе в среднем ценовом сегменте. В 2018 году в проект планируется инвестировать около $ 5 млн, которые будут вложены в открытие первых пяти магазинов и фабрики-кухни.

Первые точки будут открыты в июле—августе 2018 года. Это будут магазины по 200 кв метров, акцент будет сделан на продукцию fresh и ultra fresh. До конца 2019 года планируется открыть 100 точек, в горизонте трех лет — 500.

У Игоря Сосина уже был опыт работы в продовольственной рознице. Осенью 2017 года он вышел из проекта «Фреш маркет 77», где ему принадлежало 33,33%. Сосин сообщил, что вышел из бизнеса, чтобы сконцентрироваться на других проектах.

Заведения подобной концепции существуют и за рубежом, например, в США это Wawa и Sheetz. Однако в России ещё не сформировалась привычка покупать готовую еду домой, считает эксперт. Основной конкурент для ритейлера готовой еды в магазинах — это прежде всего фастфуд.

По подсчётам аналитиков, общий объем затрат на первый этап развития сети может составить до 1 млрд руб. Концепция, где сочетаются кафе и магазин, формирует риски, связанные с возможностью обеспечить целевые показатели трафика. А на первом этапе для привлечения покупателей сети придется вести агрессивную ценовую политику. Рентабельность таких заведений сомнительна, подытожил эксперт.