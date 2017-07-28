Права аренды магазинов получат X5 Retail Group, «Азбука вкуса» и «Лента», бренд — холдинг «Сладкая жизнь»



РИА Новости

Александр Занадворов, владелец сетей «Седьмой континент» и «Наш», полностью выходит из розничного бизнеса, об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке.

«Сделка по выходу из бизнеса будет оформлена как продажа прав аренды всех магазинов и бренда «Седьмой континент», – поделился собеседник издания. При этом все помещения супермаркетов и гипермаркетов останутся в собственности Занадворова.

Права аренды магазинов получат X5 Retail Group, «Азбука вкуса» и «Лента», бренд — холдинг «Сладкая жизнь». Из 120 магазинов сети, которые находятся в Москве, 50 планируется передать X5 Retail Group под магазины бренда «Пятерочка», 18 – «Азбуке вкуса», остальные супермаркеты передадут сетям «Магнит», «Атак», «Дикси». 14 гипермаркетов «Наш» арендует «Лента». Бренд «Седьмой континент» и права аренды на 37 супермаркетов получит давний партнер «континента» – холдинг «Сладкая жизнь». Срок сдачи в аренду помещений 10-15 лет.

По итогам 2016 года Александр Занадворов занял 14-е место в списке крупнейших российских владельцев коммерческих площадей по версии Forbes. Сдача магазинов под аренду повысит позиции бизнесмена в рейтинге российских рантье.

Выход из розничного бизнеса начался еще год назад, когда закрылись неэффективные точки «Седьмого континента» в регионах.