По последним данным, в пожаре погибло 64 человека

Владельцем кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», где в выходные произошел пожар, приведший к гибели нескольких десятков человек, выступает структура долларового миллиардера Дениса Штенгелова, владельца «КДВ групп». Компания производит продукцию таких брендов как «Кириешки», «Яшкино», «Три корочки», «Хрустящий картофель» и Beerka, сообщает РБК.

Денис Штенгелов рассказал изданию, что его компания «работает с органами» после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», однако на прямой вопрос, является ли он конечным собственником торгового центра, не ответил.

«Сейчас работаем с органами, все выясняется — что, как, почему, большая работа ведется», — сообщил бизнесмен, добавив, что находится за пределами России и не готов сейчас комментировать ситуацию.

По данным «Интерфакса», структура «КДВ Групп» «Кемеровский кондитерский комбинат» сдает в аренду площади на 1−4 этажах торгового центра и является собственником комплекса. В «Зимней вишне» работали кинотеатры, фудкорты, супермакеты электроники и продовольственные магазины (в том числе магазин торговой сети «КДВ групп» — «Ярче»), боулинг, детский центр с аттракционами, отделения банков.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с пожаром, повлекшим человеческие жертвы. В его рамках задержаны и допрошены четыре человека, среди которых арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей ТЦ.

Известно, что ТЦ не проверялся пожарным надзором. В здании не сработали системы сигнализации и пожаротушения. Эвакуация людей не проводилась, посетители центра покидали его самостоятельно. По предварительной версии, в огне погибло 64 человека и 16 числятся пропавшими без вести. Среди жертв пожара много детей.

Редакция Sostav.ru выражает соболезнования родным и близким погибших и пострадавших людей.