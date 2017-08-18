О договоренностях с российских телеканалами пока не сообщается



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В социальной сети «ВКонтакте» впервые будут транслироваться матчи чемпионата Испании по футболу. Будут ли трансляции спортивного события, которое начинается сегодня 18 августа, в телеэфире, пока не раскрывается.

Эту информацию распространил спортивный комментатор Василий Уткин, так как именно его комментариями будут сопровождаться матчи во «ВКонтакте». Затем ее подтвердил РБК заместитель гендиректора «Телеспорт» Александр Вайнштейн и vc.ru пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников.

«Соглашение с «ВКонтакте» предусматривает, что в дальнейшем мы сможем продавать рекламу во время трансляции. Охват социальной сети позволит нам получить максимальный трафик и привлечь внимание аудитории», — сказал РБК руководитель TeleSport Digital Илья Рустамов. ?В дальнейшем, по его словам, матчи будут транслироваться и на других digital-платформах, «эксклюзива у «ВКонтакте» нет».

Пока непонятно, будут ли трансляции матчей в телеэфире. «Мы ведем переговоры с нашими партнерами, в том числе и с «Матч ТВ», и с учетом статуса La Liga я думаю, что его матчи появятся в ближайшее время и в эфире», — пояснил РБК Александр Вайнштейн.



Матчи сезона 2016/2017 в России не показывали, так как «Матч ТВ» не стал покупать права на трансляцию из-за слишком высокой цены.