В ходе него соцсеть определит размер отчислений сообществам



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«ВКонтакте» объявила о начале отбора участников для тестирования новой модели размещения рекламы в сообществах, которую соцсесть анонсировала в декабре прошлого года. Само тестирование пройдет в марте. В пресс-службе компании сообщили, что сообщества смогут принять в нем участие только по приглашению социальной сети.

Максимальное количество участников тестирования составит 1 тыс. сообществ, уточнили в пресс-службе «ВКонтакте». Среди главных критериев отбора - наличие не менее 500 тыс. подписчиков в группе и качественного контента. Конкретные критерии качества представители социальной сети не назвали.

Предложенная ранее «ВКонтакте» модель разделениях рекламных доходов между сообществами и социальной сетью предполагает отказ администраторов групп от размещения прямой рекламы внутри сообщества в пользу промопостов с рекламной биржи компании. Взамен утраченным доходам от прямой продажи рекламных постов соцсеть обещает сообществам делиться выручкой от публикации рекламы с биржи на страницах пабликов и в новостной ленте их подписчиков.

Владельцы сообществ смогут определить, какое количество рекламы будет передано в управление рекламной системе «ВКонтакте», отмечено в пресс-релизе компании. Таргетировать и модерировать рекламу для групп социальная сеть будет самостоятельно.

В ходе тестирования представители «ВКонтакте» намерены определить размер отчислений, которые соцсеть будет направлять администраторам сообществ за размещение рекламы в рамках новой модели. Ранее предполагаемый размер комиссии в компании не раскрывали.

При помощи новой модели монетизации сообществ социальная сеть намерена бороться с так называемой «серой» рекламой, к которой относит прямые рекламные сообщения (с пометкой «реклама» и без неё) в сообществах в обход рекламной биржи «ВКонтакте». Сейчас группы могут размещать на своих страницах не более 5 рекламных объявлений в сутки. По правилам социальной сети, администраторам сообществ разрешено публиковать до 3-х прямых рекламных постов, остальные должны поступать с рекламной биржи «ВКонтакте». С декабря 2016 года последние помечаются для пользователей как реклама.