Абсолютным лидером мирового рейтинга стала площадка google.com, за 2017 год её посетили 26 697 млн раз

Несколько российских интернет-ресурсов вошли в перечень самых посещаемых в мире по итогам 2017 года. Среди них соцсеть «ВКонтакте», портал mail.ru и поисковый ресурс «Яндекс». Эти сайты заняли 61-е, 68-е и 82-е места соответственно, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования Similar Web.

Самым популярным российским сайтом в рейтинге стал «ВКонтакте», за прошлый год соцсеть посетили 2432 млн раз. На mail.ru зашли 2285 млн пользователей. Сайт компании «Яндекс» занял 82-е место.

Еще несколько русскоязычных сайтов или ресурсов, принадлежащих отечественным компаниям, попали в мировой топ-500.

Абсолютным лидером глобального рейтинга стала площадка google.com, за исследуемый период пользователи навестили ее 26 697 млн раз. На второй и третьей строчке расположились видеосервис YouTube (22,9 млрд) и социальная сеть Facebook (21,865 млрд).

В первую мировую двадцатку попали популярные социальные сети, маркетплейсы, онлайн-энциклопедия, несколько китайских сервисов, несколько сайтов для укорачивания ссылок, а также три порносайта.