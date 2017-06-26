ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Мы создаем креатив и стратегию для ритейла. Понимаем задачи бизнеса, путь потребителя к покупке и особенности коммуникации внутри магазина.

Наша задача привести к покупке самым эффективным путем в условиях постоянно меняющегося культурного и маркетингового контекста. Специализируемся на разработке интегрированных кампаний для брендов с дополнительными юридическими ограничениями: фармацевтика, финансы, алкоголь и прочие.