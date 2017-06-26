LIVING TO LOOKING TO BUYING
WE MOVE PEOPLE

КТО МЫ?

Integer — одно из лидирующих шопер-маркетинговых агентств, входящее в холдинг Omnicom Group Inc.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Мы создаем креатив и стратегию для ритейла. Понимаем задачи бизнеса, путь потребителя к покупке и особенности коммуникации внутри магазина.

Наша задача привести к покупке самым эффективным путем в условиях постоянно меняющегося культурного и маркетингового контекста. Специализируемся на разработке интегрированных кампаний для брендов с дополнительными юридическими ограничениями: фармацевтика, финансы, алкоголь и прочие.

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?

НАШИ КЛИЕНТЫ

  • Johnson & Johnson
  • Visa
  • Efes
  • TCC
  • Raiffeisen bank
  • Абсолют банк
  • Diageo
  • Балтика
  • PM
  • Уралсиб

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