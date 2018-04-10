Платформы намерены работать с картами всех банков

Международные платежные системы Visa и Mastercard готовят к запуску в России сервисы перевода денег с карты на карту по номеру мобильного телефона, сообщают «Ведомости».

Платформы намерены работать с картами всех банков. О возможном подключении к платформам уже заявили ВТБ, «Тинькофф банк» и «Почта банк».

Каждая из систем создает свой сервис, но суть их одинакова. Выпустивший карту банк передает в специальное хранилище телефонный номер клиента и связанный с ним номер карты. Для перевода отправителю достаточно ввести лишь мобильный получателя, а дальше система сама подставляет номер карты. В хранилище как Visa, так и Mastercard можно будет передать связку номеров телефонов с картами любых платежных систем. Тарифы на переводы в сервисах соответствуют действующим.

Ряд банков уже предлагают своим клиентам переводы по номеру телефона, самый большой по числу пользователей сервис — «Сбербанк онлайн». Но такие переводы возможны лишь между клиентами одного банка. Решения Visa и Mastercard должны дать возможность переводить деньги между картами всех банков, которые подключатся к сервису. Точные сроки запуска сервисов пока не сообщаются.