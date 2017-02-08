Видеосервис объявил о запуске специальной функции Super Chat



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Популярные видеоблогеры получили возможность зарабатывать деньги на своих прямых трансляциях в YouTube. Запуск соответствующей функции, получившей название Super Chat, видеохостинг анонсировал в своем официальном блоге.

В сообщении отмечается, что на первом этапе функция Super Chat будет доступна блогерам из более чем 20 стран и зрителям из 40 стран. Сервис позволит зрителям покупать сообщения, которые будут выделяться в общем чате отдельным цветом и дольше задерживаться выше общего потока комментариев.

Для запуска прямого эфира требуется лишь нажать кнопку записи. Единственным обязательным условием является то, что изображение должно идти в прямом эфире, без использования каких-либо стороннихприложений.

Впервые видеосервис YouTube анонсировал функцию Super Chat, которая позволит пользователям за дополнительную плату делать свой комментарий во время онлайн-трансляци й более заметным, в январе 2017 года. Тогда сообщалось, что функция будет доступна жителям 12 стран, в числе которых США, Англия, Германия, Австралия, Канада, Япония и др. До конца января разработчики обещали запустить ее и в ряде других стран.

Минимальная цена на одно Super Chat сообщение в США составляет 1 доллар, а максимальная — 500 долларов. При выборе максимальной оплаты сообщение выделяется красным цветом и закрепляется сверху чата в течение 5 часов.