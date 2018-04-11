Fan покажет фильмы Хаяо Миядзаки и других аниматоров

Компания «Цифровое телевидение» ВГТРК и «Ростелекома» запустит телеканал Fan, который будет показывать аниме, фильмы Хаяо Миядзаки и другую подобную анимацию, сообщает «Коммерсант».

Fan будет доступен в базовых пакетах операторов платного ТВ. Он начнет показывать зарубежный контент, специально закупаемый в Японии, Китае, Корее и США. Там будут фильмы и сериалы студии Ghibli Хаяо Миядзаки и других японских производителей — Gonzo, MadHouse, Toho, Kadokawa, Bones, Toei Animation, а также голливудских мейджоров, включая Marvel, Sony Pictures, Warner Bros. Предполагается регулярное обновление премьерного контента, а в перспективе добавится российский контент в жанре fantastic animation.

«ЦТВ искала контент очень лояльный молодой аудитории, которую мы еще не покрываем. Аниме, фильмы и сериалы в жанре рисованного фэнтези как раз имеют такую аудиторию, но в основном контент, который они смотрят, пиратский и пиратским образом озвучен, и эта ниша не закрыта медийными продуктами», — объясняет гендиректор «Сигнал Медиа» Михаил Ковальчук.

Предположительно, аудиторию канала составят россияне 14−40 лет. Затраты на контент «стандартные для киноканала», отмечает заместитель гендиректора ЦТВ Сергей Кошляков. «Но большую часть контента везем в Россию премьерно, так что с нас дубляж, адаптация», — добавляет он.

Полнометражную анимацию Хаяо Миядзаки раньше показывал канал Disney, у которого были эксклюзивные права на контент Ghibli в России, но сейчас они закончились. Также японские аниме на постоянной основе показывает канал 2×2. Однако эксперты считают, что новый телеканал займет свою нишу на российском рынке платного ТВ, так как, по данным телеизмерений, у российских телезрителей самый популярный контент — это кино, сериалы и анимация.