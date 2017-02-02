Арбитражный спор может быть связан с правами на сериал "Тайны следствия"



Здание телецентра "Останкино". Фото: РИА Новости

Всероссийская государственная телерадиовещательная компания (ВГТРК) обратилась в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к ЗАО "Первый канал. Всемирная сеть". В Картотеке арбитражных дел, где опубликовано сообщение о подаче иска, содержание заявления не раскрывается. Общая сумма исковых требований ВГТРК составляет 192 млн рублей.

В качестве третьего лица по иску проходит дистрибьюторская компания "Серебряный экран". Ранее ВГТРК фигурировал в качестве третьей стороны в нескольких арбитражных спорах с её участием.

В ноябре 2016 года банк "БФГ-кредит" потребовал через суд взыскать с ООО "Серебряный экран" €382 тыс. и 115 млн рублей, а в декабре кредитная организация подала иск к "Серебрянному экрану" и еще двум компаниям – ООО "Кинозавод" и ООО "Новый русский сериал" о взыскании задолженности по кредитам в размере €7,48 млн. По обоим искам третьей стороной проходили структуры ВГТРК.

Кроме того, студия "Новый русский сериал", которая снимала популярные на российских телеканалах детективные сериалы ("Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности" – прим. ред), в ноябре 2016 года потребовала через суд от "Серебряного экрана" 259 млн рублей.

По словам источника РБК, предметом спора между ВГТРК и дочерней структурой "Первого канала" сейчас являются права на телесериал "Тайны следствия". С 2000 по 2007 год его снимала студия "Панорама" по заказу ООО "Новый русский сериал".

К моменту публикации материала представители ЗАО "Первый канал. Всемирная сеть" не ответили на запрос Sostav.ru. В пресс-службе ВГТРК отказались комментировать исковое заявление до "принятия судебного решения", сообщил РБК.

"Первый канал. Всемирная сеть" – дочерняя компания "Первого канала", которая осуществляет трансляцию его эфира за рубежом, а также управляет группой тематических каналов холдинга ("Цифровое телесемейство"): "Дом кино", "Дом кино Премиум", "Музыка Первого", "Время", "Телекафе", "Бобёр".