Первого марта телеканал вышел в эфир в обновленном весеннем дизайне





На телеканале «Ю» началась весна. С 1 марта канал «Ю» выходит в эфире с новым ярким оформлением.

Софья Хаустова, арт-директор канала «Ю»: «Обновленная графика в первую очередь будет передавать новое ощущение от просмотра канала: теплое и позитивное. Для решения этой задачи мы обратились к рисованной графике: живую эмоцию, исходящую от иллюстраций, созданных вручную, не сможет заменить никакая компьютерная графика.

Во всех элементах оформления иллюстрации сочетаются с фотореалистичными фонами, что уравновешивает картинку в целом, делает ее более легкой, модной и задает пространство в кадре».

Также с 1 марта в эфире «Ю» появится серия имиджевых роликов, в которых реальные семьи расскажут о том, что для них счастье и семья. Этой кампанией телеканал «Ю» хочет показать, как важно ценить эмоции, которые мы получаем от близких людей и что счастье рядом с вами.

В ближайшее время канал планирует запустить специальную акцию «Поделись своим счастьем», в рамках которой зрители смогут рассказать, что и кто делает их счастливыми каждый день.

Канал «Ю» - развлекательный эфирный телеканал. В эфире - социальные реалити о семейных отношениях и счастье, о воспитании детей и здоровье, а также кулинарные шоу, культовые сериалы, мировые кинохиты и актуальные новости обо всем, что интересно женщинам и их семьям. Начал свое эфирное вещание в России 16 сентября 2012 года. Баинговая аудитория канала с 2017 года - женщины в возрасте 14-44 лет. Вещание осуществляется по всей территории России (технический охват – 90%, вещание – более чем в 1000 населенных пунктов). Телеканал «Ю», наряду с МУЗ-ТВ, Каналом Disney и онлайн видеосервисом ClipYou, входит в ЮТВ Холдинг.

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