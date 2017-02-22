Телекоммуникационная компания уже начала разрывать отношения с рекламными партнерами



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Одна из крупнейших телекоммуникацио нных компаний США Verizon последовала примеру Sprint, Chipotle, Coca-Cola и Facebook, и приняла решение о создании собственного креативного агентства. Новое подразделение возглавит экс-креативный директор Apple Эндрю МакКекни, сообщает AdWeek.

Глава нового подразделения будет подчиняться непосредственно директору по маркетингу Verizon Диего Скотти. Команда креативного агентства телекоммуникацио нной компании будет набрана из числа действующих сотрудников Verizon.

“Идею создания собственного агентства Диего Скотти вынашивал в течение последних двух лет, но ее воплощение в реальность стало возможным лишь сейчас”, - прокомментировал запуск проекта Эндрю МакКекни. При этом он добавил, что пока не знает, как скажется создание собственного агентства на отношениях Verizon с рекламными партнерами.

Стоит отметить, что в начале текущего месяца телекоммуникацио нная компания разорвала отношения с агентством Wieden + Kennedy, с которым сотрудничала последние 2 года.

“Передо мной стоит задача создать рекламное агентство, при этом его продукты должны отличаться от тех, которые для нас производят наши партнеры”, - добавил Эндрю МакКекни.