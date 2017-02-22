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Одна из крупнейших телекоммуникацио
Глава нового подразделения будет подчиняться непосредственно директору по маркетингу Verizon Диего Скотти. Команда креативного агентства телекоммуникацио
“Идею создания собственного агентства Диего Скотти вынашивал в течение последних двух лет, но ее воплощение в реальность стало возможным лишь сейчас”, - прокомментировал запуск проекта Эндрю МакКекни. При этом он добавил, что пока не знает, как скажется создание собственного агентства на отношениях Verizon с рекламными партнерами.
Стоит отметить, что в начале текущего месяца телекоммуникацио
“Передо мной стоит задача создать рекламное агентство, при этом его продукты должны отличаться от тех, которые для нас производят наши партнеры”, - добавил Эндрю МакКекни.