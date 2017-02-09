Клиенты Vengo Group получили доступ к таргетированию рекламных кампаний с помощью технологий Weborama



Иллюстрация

В январе 2017 года Vengo Group и Weborama заключили договор об интеграции Weborama Audience Manager (DMP) с мобильной рекламной сетью iVengo Mobile и сетью outstream видеорекламы Vengo Vision. По условиям партнерского соглашения с помощью технологий Weborama у клиентов Vengo Group появится возможность таргетироваться по более чем 100 аудиторным сегментам для лучшего попадания в аудиторию Mediascope.

В рамках сотрудничества Weborama предоставит Vengo Vison доступ к платформе Weborama Audience Manager (DMP), которая позволяет собирать, хранить, передавать и обрабатывать большие объемы информации о пользователях как в online, так и offline. Система содержит более 120 млн. уникальных профилей, состоящих из данных по полу, возрасту, социальному положению и интересам.

Функционал look-alike моделирования аудиторий позволяет выявить наиболее узкие и эффективные аудиторные сегменты на основе любых имеющихся данных (собственные информационные базы, поведение на сайте, клики, процент досмотра и пр.). Объединяя данные, полученные с помощью технологии look-alike с данными Weborama, можно создавать неограниченное число аудиторных сегментов.

Максим Красовский, руководитель проекта Vengo Vision

Благодаря партнерству с Weborama, мы стали более точно попадать в аудиторию Mediascope для брендов по соцдему и достигли высокого уровня VTR (средний процент досмотров). Этого удалось достичь с помощью, выбранной совместно с коллегами из Weborama, стратегии: правильный креатив, таргетинг на площадки с высоким процентом досмотра и релевантную аудиторию, а также выбор места размещения и формата. Теперь клиенты, разместившие кампанию и обратившиеся повторно, могут быть уверены, что результат размещения будет совпадать с их ожиданиями, так как мы храним уже созданные индивидуальные сегменты отдельно для каждого бренда.



Игорь Ерёмин, президент Vengo Group



Партнерство Vengo Group и Weborama позволит проводить рекламные кампании наших клиентов более эффективно в рамках обоих направлений нашего рекламного бизнеса. Мы заинтересованы в качественных данных и уверены, что от подобных стратегических партнерств выиграют все три стороны: клиент, поставщик данных и медийный подрядчик.



Анжела Федорченко, Генеральный директор Weborama Russia



Платформа Weborama Audience Manager (DMP) функционирует на российском рынке более 2-х лет, и мы с радостью констатируем, что за столь небольшой период Weborama заняла лидирующие позиции среди компаний, предоставляющих технологии для работы с данными. Прошлый год был особенно успешным: мы заключили более 20-и долгосрочных контрактов с крупнейшими глобальными и локальными брендами, площадками и агентствами, что в масштабах рынка является существенным показателем.



В рамках контракта с каждым клиентом прорабатывается стратегия работы с данными, которая призвана обеспечить решение его бизнес-задач. Технологическое решение Weborama позволит Vengo Vision сформировать новые предложения, в основе которых лежит использование эффективных алгоритмов моделирования и аудиторных данных для достижения максимальной эффективности размещения рекламодателя.



Напомним, что на днях Vengo Vision выпустили видеоролик, наглядно объясняющий преимущества продукта и использования аудиторных сегментов Weborama.

На правах рекламы