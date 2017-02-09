Иллюстрация
В январе 2017 года Vengo Group и Weborama заключили договор об интеграции Weborama Audience Manager (DMP) с мобильной рекламной сетью iVengo Mobile и сетью outstream видеорекламы Vengo Vision. По условиям партнерского соглашения с помощью технологий Weborama у клиентов Vengo Group появится возможность таргетироваться по более чем 100 аудиторным сегментам для лучшего попадания в аудиторию Mediascope.
В рамках сотрудничества Weborama предоставит Vengo Vison доступ к платформе Weborama Audience Manager (DMP), которая позволяет собирать, хранить, передавать и обрабатывать большие объемы информации о пользователях как в online, так и offline. Система содержит более 120 млн. уникальных профилей, состоящих из данных по полу, возрасту, социальному положению и интересам.
Функционал look-alike моделирования аудиторий позволяет выявить наиболее узкие и эффективные аудиторные сегменты на основе любых имеющихся данных (собственные информационные базы, поведение на сайте, клики, процент досмотра и пр.). Объединяя данные, полученные с помощью технологии look-alike с данными Weborama, можно создавать неограниченное число аудиторных сегментов.
Максим Красовский, руководитель проекта Vengo Vision
Игорь Ерёмин, президент Vengo Group
Партнерство Vengo Group и Weborama позволит проводить рекламные кампании наших клиентов более эффективно в рамках обоих направлений нашего рекламного бизнеса. Мы заинтересованы в качественных данных и уверены, что от подобных стратегических партнерств выиграют все три стороны: клиент, поставщик данных и медийный подрядчик.
Анжела Федорченко, Генеральный директор Weborama Russia
Платформа Weborama Audience Manager (DMP) функционирует на российском рынке более 2-х лет, и мы с радостью констатируем, что за столь небольшой период Weborama заняла лидирующие позиции среди компаний, предоставляющих технологии для работы с данными. Прошлый год был особенно успешным: мы заключили более 20-и долгосрочных контрактов с крупнейшими глобальными и локальными брендами, площадками и агентствами, что в масштабах рынка является существенным показателем.
В рамках контракта с каждым клиентом прорабатывается стратегия работы с данными, которая призвана обеспечить решение его бизнес-задач. Технологическое решение Weborama позволит Vengo Vision сформировать новые предложения, в основе которых лежит использование эффективных алгоритмов моделирования и аудиторных данных для достижения максимальной эффективности размещения рекламодателя.
Напомним, что на днях Vengo Vision выпустили видеоролик, наглядно объясняющий преимущества продукта и использования аудиторных сегментов Weborama.
На правах рекламы