Валерий Карпин. Фото: соцсети
Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Карпин назначен на новую для канала «Матч ТВ» должность главного редактора футбольных трансляций. В круг профессиональных обязанностей главреда входит назначение комментаторов на матчи, контроль за их работой на футбольных трансляциях, работа с редакторами и участие в качестве эксперта в студийных обвязках главных матчей РФПЛ, сообщается на официальной странице канала.
Помимо новых обязанностей Валерий Карпин продолжит работать в эфире в качестве эксперта-аналити
«Футбол является одним из самых рейтинговых видов спорта и требует особого внимания в части комментирования и аналитики. Мы видим серьёзный интерес телезрителей к качественному разбору и анализу и рассчитываем, что контроль за работой футбольных комментаторов, совершенствовани
В свою очередь сам Валерий Карпин пообещал, что постарается привнести новые стандарты работы с футбольной аналитикой, чтобы усилить интерес зрителей к спортивному телесмотрению. «Обещаю все самое интересное и важное, что знаю о футболе и как игрок, и как тренер, донести до коллег, раскрыть молодым сотрудникам профессиональные секреты мастерства и высоко держать планку лидера спортивных трансляций, которым является «Матч ТВ», - добавил главный редактор футбольных трансляций дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ».