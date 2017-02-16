Телеканал добавил новую должность в свою структуру и назначил на нее Валерия Карпина



Валерий Карпин. Фото: соцсети

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Карпин назначен на новую для канала «Матч ТВ» должность главного редактора футбольных трансляций. В круг профессиональных обязанностей главреда входит назначение комментаторов на матчи, контроль за их работой на футбольных трансляциях, работа с редакторами и участие в качестве эксперта в студийных обвязках главных матчей РФПЛ, сообщается на официальной странице канала.

Помимо новых обязанностей Валерий Карпин продолжит работать в эфире в качестве эксперта-аналити ка футбольных трансляций РФПЛ и ведущих европейских и мировых чемпионатов.

«Футбол является одним из самых рейтинговых видов спорта и требует особого внимания в части комментирования и аналитики. Мы видим серьёзный интерес телезрителей к качественному разбору и анализу и рассчитываем, что контроль за работой футбольных комментаторов, совершенствовани е навыков экспертного и аналитического комментирования повысится с назначением Валерия Карпина на новую должность», - прокомментировал а назначение генеральный продюсер канала Тина Канделаки.

В свою очередь сам Валерий Карпин пообещал, что постарается привнести новые стандарты работы с футбольной аналитикой, чтобы усилить интерес зрителей к спортивному телесмотрению. «Обещаю все самое интересное и важное, что знаю о футболе и как игрок, и как тренер, донести до коллег, раскрыть молодым сотрудникам профессиональные секреты мастерства и высоко держать планку лидера спортивных трансляций, которым является «Матч ТВ», - добавил главный редактор футбольных трансляций дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ».