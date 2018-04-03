Их реализация приносит клубам премьер-лиги России только 9% годовой прибыли, тогда как в Европе – 50%

Одной из главных причин тотальной убыточности российского футбола является крайне низкий доход от реализации телевизионных прав. В России эта статья приносит клубам премьер-лиги только 9% годовой прибыли, тогда как в Европе она составляет 45−55%. Следовательно, нужно повысить цены на телевизионные права на матчи чемпионата России по футболу, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на замглаву думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерия Газзаева.

Также Газзаев подчеркнул, что доля прибыли российских клубов от средней выручки в игровые дни составляет всего 3%, тогда как в Европе — около 20−25%.

«Получается, что российские клубы выживают только за счет спонсоров и государственных и региональных бюджетов. Наши клубы становятся неконкурентоспособными на европейской арене. Даже аутсайдеры чемпионата Англии получают от телеправ намного больше, чем вся Российская футбольная премьер-лига вместе взятая», — заявил Газзаев.

По мнению чиновника, цена телевизионных прав на чемпионат России должна составлять не 37, а как минимум 400 миллионов долларов, и «тянуться надо к 800−900 миллионам».

Газзаев также предложил объединить управление и централизованный контроль за премьер-лигой и первой лигой в рамках единой организации — Российской футбольной лиги (РФЛ). «Важно, что телеправа на премьер-лигу и первую лигу в России должны продаваться единым пакетом», — отметил он.

Проблема также кроется в том, что российский футбол находится в состоянии застоя, особенно на уровне национальных сборных. По его словам, с 2010 года, с момента, когда Россия получила право проведения чемпионата мира, не было сделано ничего для того, чтобы обустроить отечественный футбол и создать мощную и амбициозную сборную к турниру.