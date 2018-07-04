По итогам I полугодия 2018 года уровень вакантных площадей в профессиональных ТРЦ Москвы составил 7,5%, что ниже аналогичного показателя «год-к-году» на 2,5 п.п. До конца года с учетом прогнозируемого активного заполнения новых ТРЦ и высокой доли подписанных договоров аренды, а также переноса открытия части проектов с 2018 на 2019 гг., уровень вакантности торговых площадей может снизиться еще на 1,5 п.п. до 6%, что станет минимальным показателем за последние 4 года, сообщает компания Colliers International.
По мнению аналитиков, новые современные торговые центры в большинстве своем становятся привлекательными площадками для открытия новыми брендами своих первых магазинов на российском рынке, уступая лишь торговым центрам в «премиальных» локациях — так, например, порядка 25% от общего количества новых международных брендов, были открыты в 10 крупнейших ТРЦ Москвы, построенных за последние 5 лет. В I полугодии 2018 года на российский рынок вышли ещё 16 новых международных брендов, 13 из которых открыли свои первые монобрендовые магазины в торговых центрах городов Московского региона.
В целом торговые центры, открывшиеся в I полугодии 2018 года, демонстрируют хорошую стартовую заполняемость торговых площадей, которая составляет от 70% до 90% по подписанным договорам. Ключевыми открытиями первой половины 2018 года стали районный ТРЦ «Миля» (GLA19 160 кв. м), открывшийся в I квартале, а также открывшиеся во II квартале районный ТРЦ «Петровский» и региональный ТРЦ «Каширская Плаза», ставший вторым торговым объектом в столице, построенным на месте снесенного ТЦ.
Общий объем торговых площадей, введенный в I полугодии 2018 года, составил почти половину (45%) от прогнозируемого объема ввода по итогам всего 2018 г. При этом, по оценкам компании, в Москве и Московской области в настоящее время на различной стадии строительства находится более 1,3 млн кв. м качественных торговых площадей, 72% из которых приходится на Москву и города-спутники.
Анна Никандрова, партнер компании Colliers International:
Столичный рынок торговой недвижимости продолжает идти по пути сдержанного прироста торговых площадей на фоне качественного улучшения уже существующих объектов. До конца 2018 года в Московском регионе ожидается ввод еще пяти торговых центров, совокупной арендопригодной площадью более 121 тыс. кв. м. Однако открытие некоторых из них может быть перенесено на 2019 год. Таким образом, прогнозируемый объем ввода качественных торговых площадей по итогам 2018 года оценивается в 220 тыс. кв. м, что сопоставимо с показателем предыдущего года, но остается одним из самых низких значений за весь период развития рынка профессиональной торговой недвижимости столицы.