Рынок продолжает идти по пути сдержанного прироста торговых площадей на фоне улучшения уже существующих объектов

По итогам I полугодия 2018 года уровень вакантных площадей в профессиональных ТРЦ Москвы составил 7,5%, что ниже аналогичного показателя «год-к-году» на 2,5 п.п. До конца года с учетом прогнозируемого активного заполнения новых ТРЦ и высокой доли подписанных договоров аренды, а также переноса открытия части проектов с 2018 на 2019 гг., уровень вакантности торговых площадей может снизиться еще на 1,5 п.п. до 6%, что станет минимальным показателем за последние 4 года, сообщает компания Colliers International.

По мнению аналитиков, новые современные торговые центры в большинстве своем становятся привлекательными площадками для открытия новыми брендами своих первых магазинов на российском рынке, уступая лишь торговым центрам в «премиальных» локациях — так, например, порядка 25% от общего количества новых международных брендов, были открыты в 10 крупнейших ТРЦ Москвы, построенных за последние 5 лет. В I полугодии 2018 года на российский рынок вышли ещё 16 новых международных брендов, 13 из которых открыли свои первые монобрендовые магазины в торговых центрах городов Московского региона.

В целом торговые центры, открывшиеся в I полугодии 2018 года, демонстрируют хорошую стартовую заполняемость торговых площадей, которая составляет от 70% до 90% по подписанным договорам. Ключевыми открытиями первой половины 2018 года стали районный ТРЦ «Миля» (GLA19 160 кв. м), открывшийся в I квартале, а также открывшиеся во II квартале районный ТРЦ «Петровский» и региональный ТРЦ «Каширская Плаза», ставший вторым торговым объектом в столице, построенным на месте снесенного ТЦ.

Общий объем торговых площадей, введенный в I полугодии 2018 года, составил почти половину (45%) от прогнозируемого объема ввода по итогам всего 2018 г. При этом, по оценкам компании, в Москве и Московской области в настоящее время на различной стадии строительства находится более 1,3 млн кв. м качественных торговых площадей, 72% из которых приходится на Москву и города-спутники.