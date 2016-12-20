ГИБДД и предприниматели провели совместную акцию



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В магазинах забайкальского Краснокаменска появился хлеб в упаковке с призывом сообщать о пьяных за рулём. Идея необычной акции принадлежит сотрудникам местной ГИБДД, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Идею сотрудников ГИБДД поддержал местный предприниматель, занимающийся выпуском хлебобулочных изделий. На памятке, вложенной в упаковку хлеба, указаны телефоны, по которым можно сообщить о нарушителях.

В Управлении также сообщили, что проблема управления транспортом лицами в нетрезвом состоянии не теряет своей актуальности. Только в текущем году на дорогах Краснокаменского района полицейские выявили около четырехсот нетрезвых водителей.