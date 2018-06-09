В конкурсе участвовали 296 работ от более чем 120 детских студий и телекомпаний, производящих контент для детей и подростков

8 июня в Уфе на торжественной церемонии объявлены победители фестиваля детского телевидения «Включайся!».

Церемонию провели Антон Зорькин, ведущий телеканала «Карусель» и София Гайсина, ведущая телеканала «Тамыр». В торжественном мероприятии приняли участие Рустам Зарафутдинов (ТРК Башкортостан), Борис Мелкоедов (Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан), Алина Сулейманова («Вся Уфа»), Сергей Майоров (НТВ), Наталья Ломыкина (факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова), Антон Михалев (каналы Disney и «Карусель»), Гульназ Кульсарина (телеканал «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» РБ), Елена Роговская («Карусель»), Дмитрий Синицын (Московский центр профессионального образования при ТТЦ «Останкино»), Рустэм Габбасов (ТРК Башкортостан) и др.

В конкурсе участвовали 296 работ от более чем 120 детских студий и телекомпаний, производящих контент для детей и подростков из разных регионов нашей страны. Конкурсные работы оценивали два состава жюри — взрослое и детское.

По оценке профессионального жюри, победителями признаны:

В номинации «Герои моей страны» — Детско-юношеский телеканал «Тамыр» (Башкортостан, Уфа), «Страна Северных Амуров» и Национальная телерадиокомпания Чувашии (Чебоксары), «Герои среди нас».

В номинации «Увлекательный мир» — Медиацентр ГБОУ Школа 1535 (Москва), «Кофе с сахаром?» и НВК «САХА» студия «Сэргэлээх» (Якутск), «Зажги звезду».

В номинации «Кинолюбитель» — Молодежное интернет-телевидение «АйсбергТВ» (Екатеринбург), «Люди Z» и Детско-юношеский телеканал «Тамыр» (Уфа), «Бирешмэ!» (Дерзай!).

В номинации «Мир добрых новостей» — ТВ «Студия Факт» (ЯНАО, п. Тазовский), «Дневничок» и АНО «Центр развития телевидения, кино и визуальных искусств» (Оренбург), Тележурнал «Включайся».

В номинации «Пластилиновая ворона» — Мультстудия «Самолёт» (Верхняя Пышма), «Математички».

В номинации «Хочу все знать» — Студия тележурналистики «Один дома» (Нижний Новгород), «Я вижу музыку» и Детская школа телевидения «Телешко» (Курск), «Казнить нельзя, помиловать!».

В номинации «Не скучай» — Телеканал «Первый Тульский» (Тула), «Включай» и Школа телевидения «Телешко» (Уфа), «Страна советов».

Также были вручены специальные призы. От телеканала «Карусель» награждены: Телеканал «Катунь 24» (Барнаул), Детская студия анимации «Мультфильм своими руками» (Ленинградская обл., Луга) и Медиа центр «Игра в объективе» (Ростов-на-Дону). От телеканала «Тамыр»: Киностудия «ЗУМ» (Марий Эл, Йошкар-Ола). От ЮНПРЕСС: Юлия Прутова из АНО «Центр развития телевидения, кино и визуальных искусств» (Оренбург) и Иван Завьялов, Телеканал «БСТ» (Уфа).

По оценке детского жюри, лучшими стали:

В номинации «Герои моей страны»: Студия тележурналистики «Один дома» (Нижний Новгород), «Зелёные котятки».

В номинации «Хочу все знать»: АНО «Студия креативного телевидения» (Оренбург), «Брекеты».

В номинации «Кинолюбитель»: Телевидение школы 1210 (Москва), «Особенности детского режиссёра».

В номинации «Мир добрых новостей»: «Медиашкола» (Краснодар), «Всё по-взрослому».

В номинации «Не скучай»: Медиа центр «Игра в объективе» (Ростов-на-Дону), «После дождичка в четверг».

В номинации «Пластилиновая ворона»: ИГРОМУРИЯ (Москва), «Театр в альбоме. Спектакль «Зайка — Зазнайка».

В номинации «Увлекательный мир»: Студия телевидения «Коробка передач» (Ярославль), «Очкарики с большой дороги».

Традиционно на «Включайся!» прошел конкурс на лучший видеосюжет, снятый во время фестиваля. Победителем здесь стал сюжет группы «Курай».

В рамках фестиваля состоялись мастер-классы, творческие встречи, открытые просмотры конкурсных работ, экскурсии. Видеосюжеты и дневники фестиваля можно посмотреть на портале НАТ.

Фестиваль «Включайся!» прошел в Уфе с 6 по 8 июня при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Правительства Республики Башкортостан, при участии телеканалов «Карусель» и «Тамыр». Содействие мероприятию оказали Конгресс-бюро Башкортостана, Федеральная школа телевидения «Телешко».

Партнер — телеканал СТС. Генеральный информационный партнер — Общественное телевидение России. Медиапартнер — Телеканал БСТ. Информационные партнеры: телеканалы ГТРК «Башкортостан», «Вся Уфа», ЕТВ, ОТВ (Областное телевидение), «Теледом», «Вместе-РФ», Europa plus TV; Радио «Юлдаш»; журналы «Телескоп», Broadcasting, «Переходный возраст», информационные порталы SOSTAV.RU, «Кабельщик», «Медиа Спутник», «Работники TV».