Новая мера позволит экономить электроэнергию и положительно скажется на экологии



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В странах Евросоюза запретили продавать пылесосы мощностью более 900 Вт. Новая мера позволит экономить электроэнергию и положительно скажется на экологии, говорится в решении Еврокомиссии, передает BBC.

По новым правилам, уровень шума, который издает пылесос при работе, не должен превышать 80 децибел. Бытовую технику, которая не подходит под нормы, теперь нельзя производить, продавать и даже импортировать.

Запрет на мощные пылесосы связан с экономией электричества. Эксперты утверждают, что таким образом ЕС к 2020 году сможет сэкономить столько энергии, сколько за год потребляют все домашние хозяйства Бельгии. Кроме того, это позволит сократить выбросы больше 6 миллионов тонн углекислого газа с электростанций. Авторы инициативы уверены, что изменения будут выгодны и самим потребителям, которые смогут сэкономить.

Противники нововведения утверждают, что с менее мощными пылесосами придется тратить на уборку больше времени. Однако европейские чиновники заверили критиков, что на эффективности уборки принятая мера не скажется, поскольку качество современных пылесосов не зависит от их мощности.