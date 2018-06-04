Одновременно с заставкой в сети появилось видеообращение тренеров сборных

1 июня на своем YouTube-канале FIFA представила официальную ТВ-заставку Чемпионата мира по футболу 2018, который стартует в России менее чем через две недели. Проморолик пришелся по вкусу пользователям соцсетей, многие отметили его стилистику, схожую с популярным сериалом «Игра Престолов».

Видео состоит из демонстрации достопримечательностей городов, принимающих матчи ЧМ-2018, а также из ярких моментов матчей мундиаля прошлых лет.

ТВ-заставка завершается появлением на экране яйца Фаберже, олицетворяющего земной шар, в котором скрывается главный трофей турнира — Кубок мира по футболу.

Ролик вызвал большой резонанс в сети, а отзывы оказались (на удивление) положительными. Зрители отметили эффектную картинку, но остались недовольны отсутствием звезд на башнях Кремля — в заставке на их месте красуются кресты.

UPD: FIFA сообщила, что переснимет данную заставку из-за жалоб россиян на некорректное изображение московского Кремля, на башни которого создатели ролика поместили кресты вместо звезд.

Вместе с ТВ-заставкой в сети появился ролик с участием главных тренеров сборных-участниц ЧМ 2018 в России. Это видеообращение они адресуют болельщикам, напоминая основные правила посещения матчей турнира.