Одним из лауреатов стала газета The New York Times за публикации о российском президенте Владимире Путине

В Нью-Йорке назвали лауреатов престижной награды в области журналистики, литературы и музыки - Пулитцеровской премии. Награду в области международной журналистики получили газеты The New York Times за публикации о российском президенте Владимире Путине и The Washington Post за репортажи о ходе президентской кампании Дональда Трампа.

“Приз за международную журналистику присуждается сотрудникам газеты The New York Times за определяющие текущую повестку дня материалы, касающиеся усилий Владимира Путина по распространению российского влияния за рубежом”, — сообщили организаторы. При этом в тексте заявления в довольно критичной манере говорится о методах, якобы применяемых российскими властями для достижения целей на мировой арене.

Еще одним лауреатом премии в номинации “Аналитический репортаж” стал Международный консорциум расследователей-журналистов. Награда вручена за публикацию расследований на основе “Панамского архива”.

“Панамский архив” или “Панамские документы” - неформальное название международного журналистского расследования, в основу которого легла утечка конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca. Первые результаты расследования, длившегося 12 месяцев, были обнародованы 3 апреля 2016 года. Проект разоблачает связи офшорных компаний с более чем 140 политиками в более чем 50 странах мира, в том числе 14 действующими и бывшими мировыми лидерами, среди которых - президент Петр Порошенко.

В числе лауреатов премии в различных категориях также оказались такие издания как East Bay Times, Washington Post, Charleston–Gazette Mail, Salt Lake Tribune, New Yorker. В общей сложности в нынешнем году в 21 номинации было выдвинуто 3008 произведений, в том числе 1187 - в области журналистики, 223 музыкальные композиции, 1525 книг, 73 пьесы.

Пулитцеровская премия была учреждена известным газетным магнатом, основателем Школы журналистики Колумбийского университета Джозефом Пулитцером. Согласно его завещанию, на специально оставленные 2 млн долларов был основан фонд его имени. Премия вручается ежегодно.