Премьера фильма намечена на январь 2017 года



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Американский телеканал A&E ведет съемки документального сериала "Поколение ККК" (Generation KKK), посвященного современному ку-клукс-клану, сообщает The Variety. Премьера картины намечена на январь 2017 года.

По данным издания, сюжетная линия сериала будет вращаться вокруг наиболее видных членов организации. Generation KKK, в частности, расскажет о лидере ку-клукс-клана — "Великом Мудреце", который пытается навязать свою систему взглядов дочери. Кроме Grand Wizard'а, в сериале будет фигурировать некий последователь KKK, который ранее воевал в Ираке, а теперь прививает расистское мышление своему сыну.

Ку-клукс-клан — радикальная ультраправая организация в США, созданная сразу после окончания гражданской войны в 1865 году. Движение исповедует национализм, расизм, впоследствии — антикоммунизм, устраивало суды Линча над активистами аболиционистског о движения и защитниками прав негров. В пору расцвета численность организации достигала шести миллионов человек, сейчас, по разным оценкам, составляет от пяти до восьми тысяч человек.

В ноябре 2016 года ку-клукс-клан поддержал республиканца Дональда Трампа на выборах в президенты США. Статья, одобряющая кандидатуру миллиардера, который неоднократно подвергался критике за негативные высказывания в адрес мексиканских иммигрантов и мусульман, появилась на первой полосе официальной газеты ку-клукс-клана The Crusader.