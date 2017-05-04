Любители горилл собирают деньги на массовый выпуск телефонов в виде банана



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На краудфандинговой платформе Indiegogo появилась кампания по сбору средств на запуск массового производства “Бананофонов”. Устройство выполняет функции телефона, но его внешний вид никаким образом не напоминает традиционные смартфоны.

“Бананофон” с поддержкой Bluetooth подключается к смартфону и позволяет принимать звонки с основного устройства. Кроме того, аксессуар может активировать Siri или других голосовых помощников. Из описания устройства следует, что “Бананофон” сможет работать до 10 часов в режиме разговора и до 70 часов в режиме ожидания. Стоимость веселого “бананового телефона” составит 40 долларов.

Авторы проекта отмечают, что на создание необычного устройства их подтолкнула любовь к братьям нашим меньшим - гориллам. Кроме того, они пообещали, что будут отчислять 1% от продаж “бананофонов” в Фонд “Gearing Up”, некоммерческой организации, работающей над сохранением популяций горилл. Пока что кампания на Indiegogo собрала чуть более 9500 долларов и до сих пор не достигла целевого показателя в 30 000 долларов. До конца сбора средств остался один месяц.