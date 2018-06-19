Чатрумы могут собирать до 400 случайных пользователей

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый вид чатов — чатрумы, в которых можно общаться со случайными пользователями, а именно — обсуждать мундиаль.

Чатрумы были запущены вместе со специальной лентой, посвященной чемпионату мира по футболу, и пока тоже связаны по тематике с мундиалем. Основным отличием данного способа общения является то, что обсуждение происходит только в рамках тематики чата. При этом принять в нем участие могут только заинтересованные пользователи.

В одном чатруме может находиться не более 400 человек. Пользователи попадают в случайные беседы и «закрепляются» за ними. Когда количество пользователей в беседе достигает 400 человек, то создается новый чат.

В чатрумы интегрирован специальный бот, который присылает сообщения в беседу после гола, замены игроков или другого важного события в матче. Представители компании планируют расширить функционал ботов, взаимодействующих с аудиторией. Например, они будут проводить конкурсы среди участников чата.

К чатрумам уже присоединились более 100 тыс. пользователей, ежедневно в них появляется около 500 тыс. сообщений.