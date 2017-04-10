Инновационную продукцию предлагает компания Bioenergija



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Компания из Словении Bioenergija разработала надгробные плиты с 48-дюймовыми интерактивными экранами, которые могут показывать изображения, видео и другой цифровой контент. Увидеть новинку можно на кладбище Побрежье в городе Марибор, сообщает Reuters.

Digital надгробия от Bioenergija влаго- и вандалоустойчивы. Внешне они не отличаются от обычных памятников. Однако стоит только человеку встать перед экраном, как он активизируется. Рядом с именем покойного можно разместить любой контент, хоть целый роман или фильм, уверяет глава компании Сасо Радованович. Если рядом никого нет, на экране видны только имя усопшего, даты его рождения и смерти. Это позволяет экономить энергию.

В планах производителя - сделать надгробия еще более интерактивными. Сейчас разрабатывается мобильное приложение, которое позволит воспроизводить звук. Для этого будет достаточно смартфона и наушников. Bioenergija уже получила несколько заказов на устройства стоимостью 3 тысячи евро.