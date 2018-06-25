Ресторан на колесах будет «гастролировать» по местам общественного гуляния людей по всей стране

В Санкт-Петербурге введен в эксплуатацию первый в Европе передвижной ресторан Burger King. Открытие приурочили к традиционному празднику выпускников, а затем ресторан будет «гастролировать» по паркам, местам гуляния людей по всей стране, пляжам, а также по массовым мероприятиям — концертам и опен-эйрам, сообщили в пресс-службе сети.

Первый не только для массового ресторанного рынка России, но и для всей Европы ресторан был сделан по заказу Burger King в России на базе шасси большегрузного автомобиля. Грузовик трансформируется в ресторан всего за 2 часа. Внутри размещено стандартное технологическое оборудование сети быстрого питания.

«Передвижной ресторан — это еще один проект в рамках нашей стратегии развития новых каналов продаж или, если говорить простым языком, нашей цели стать удобнее и ближе к гостям. Ранее в этом году мы запустили экспресс-доставку, мобильное приложение с функцией удаленного заказа и оплаты, чтобы сделать Burger King удобнее. А теперь мы сделали так, что весь ресторан Burger King сам приедет к гостю», — рассказал Дмитрий Медовый, генеральный директор Burger King в России.

Ранее Burger King в России сообщала о начале работ над новым типом ресторанов в Санкт-Петербурге — «Аква Кинг». Формат заведений предполагает их размещение непосредственно на реке Нева и каналах города, чтобы обслуживать гостей на водных видах транспорта.