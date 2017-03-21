Свой офис в Москве открыла фирма, координирующая альянс онлайн-сервисов по вызову такси



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Собственный офис в России открыла британская Splyt, связывающая онлайн-сервисы такси в разных странах. Компания регулярно пополняет список своих партнеров для конкуренции с таким крупным сервисом как Uber, сообщает “Коммерсант".

Splyt Technologies основана в Лондоне в августе 2014 года, в Москве у нее есть центр разработки. Компания зарабатывает на курсовой разнице: пассажир расплачивается с сервисом такси за границей в местной валюте, а Splyt взимает с пользователя комиссию за обмен.

К Splyt уже подключены французская Taxis Bleus, бельгийская Taxis Verts, польская iTaxi и работающая в странах Африки Oga Taxi. Несколько дней назад компания также договорилась о партнерстве с сервисами Careem из ОАЭ и Yidao Yongche из Китая.

“В ближайшие месяцы стоит ожидать аналогичных договоренностей с другими онлайн-сервисами по вызову такси, работающими на локальных рынках — “в том числе России и Японии”, сообщил изданию основатель и гендиректор Splyt Филипп Минчин. С какими компаниями Splyt ведет переговоры в России, он не уточнил.

Члены Splyt Alliance обслуживают, по собственным оценкам, более 120 млн поездок ежемесячно. По данным Splyt, 8-10% клиентов онлайн-сервисов такси в зарубежных путешествиях пользуются такими услугами, а внутри Европы этот показатель повышается до 15%.

Это не единственный альянс сервисов такси, направленный на конкуренцию с Uber. В конце 2015 года свой союз запустили такие проекты, как китайский Didi, индийский Ola, американский Lyft и Grab из Юго-Восточной Азии.