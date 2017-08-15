Поклонники смогут получить автографы и пообщаться с писателем



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Американский писатель Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь Льда и Пламени», по которому снят популярный телесериал «Игра престолов» приедет на книжный фестиваль в Россию, сообщает Петербургская фантастическая ассамблея.

В этом году Джордж Мартин стал почетным членом Петербургской фантастической ассамблеи. В рамках мероприятия он пообщается с журналистами и поклонниками:

18 августа будет проходить открытое интервью «Большой секрет «малой формы». Кроме Мартина в интервью примет участие писатель-фантаст Святослав Логинов. Вместе они расскажут читателям, как создаётся фэнтези. Джордж Мартин поведает, как он успел собрать впечатляющий урожай профессиональных премий за повести и рассказы. «Песня для Лии», «Короли-пустынники», «Путь креста и дракона» – именно эти произведения принесли ему самые престижные премии в мировой фантастике: «Небюлу», «Хьюго», «Локус».

19 августа состоится творческая встреча, в ходе которой можно задать писателю любые вопросы за исключением вопросов о последних сезонах сериала «Игра престолов» и еще не вышедших томов «Песни Льда и Пламени».

20 августа пройдёт авторское чтение, где можно послушать в исполнении Джорджа Мартина оригинальный текст его произведений, до сих пор не переводившихся в России. Писатель прочитает фрагмент из «Книги мечей» (Book of Swords), которая выходит в октябре.

В рамках ассамблеи запланировано две автограф-сессии, которые пройдут в загородном отеле «Райвола» 19 и 20 августа. Джордж Мартин подпишет книги, DVD и CD, фото, программки мероприятия в порядке живой очереди и даже сфотографируется с поклонниками.

Петербургская фантастическая ассамблея в 2017 году пройдет с 18 по 21 августа. Помимо Мартина, почетные гости мероприятия — писатели Владимир Аренев, Дмитрий Вересов и Алан Кубатиев.