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В России запустили сервис по отправке оргазмов в космос. Любой желающий может записать аудиосигнал длиной не дольше 5 секунд, который будет отправлен в космос через радиотелескоп в районе Пулковских высот. За полетом можно следить в реальном времени.

«С помощью мощной радиоантенны сообщение, перекодированное в специальный формат, отправится со скоростью 300 000 км/сек. Примерно через 1 час 11 минут 6 секунд после отправки оно приблизится к планете “Сатурн”, через 18 часов выйдет за пределы солнечной системы, а к концу года окажется неподалеку от ближайшей звезды Проксима Центавра. Чтобы следить за перемещением послания, отправителю будут приходить уведомления о местонахождении во вселенной его послания. Либо он может наблюдать за движением онлайн», – сообщают создатели сайта.

Первым человеком, запустившим послание, стала телеведущая Анфиса Чехова.