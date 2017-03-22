Росстат представил данные за февраль



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В феврале 2017 года индекс промышленного производства снизился на 2,7% по сравнению с предыдущим годом. Падение, если сравнивать со среднемесячным значением 2014 года, составило 10,4%.

Производство пищевых продуктов сократилось на 2,5%, напитков - на 25,2%, табачных изделий - на 15,2%. Производство сыров увеличилось на 2,4%, при том, что молока стали производить меньше на 2,4%. По данным Росалкогольрегул ирования, за год производство водки выросло сразу на 67,8%, до 5,6 млн декалитров. Рост по сравнению с январем 2017 года составил 27,6%. Производство игристых и шампанских вин снизилось на 10,9% в годовом выражении, прочих сброженных напитков - на 64,3%.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз связывает рост производства водки с введением ЕГАИС с 1 июля 2016 года. По его словам, система, которая учитывает производство и продажу алкоголя, позволила легализовать часть рынка. «Это величайшее завоевание и, может быть, главный успех России в прошлом году. В нашей стране впервые за 20 лет создан легальный рынок алкоголя благодаря системе ЕГАИС», — заявил эксперт агентству RNS.