Эксперты объясняют рост ослаблением рубля

По данным Национального бюро кредитных историй, в апреле резко вырос средний размер кредитов на покупку потребительских товаров. По сравнению с мартом он увеличился на 28,7%. Сумма же выданных в апреле кредитов оказалась на 9,85% больше, чем в марте, пишет «Коммерсант». Росту, в первую очередь, поспособствовало ослабление рубля.

По данным НБКИ, размеры потребительских кредитов стабильно увеличивались с начала года. В январе этот показатель составлял 146,5 тыс. руб., в феврале — 155 тыс. руб., в марте — 162,5 тыс. руб. Однако резкий скачок зафиксирован именно в апреле.

Аналитики, опрошенные изданием, отмечают, что россияне пошли по магазинам, так как ситуация в экономике стабилизировалась. А вот резкий прирост в апреле они объяснили падением рубля, доллар зафиксировался выше 60.

По итогам последних кризисов граждане стали спокойнее реагировать на валютные колебания, не пытаясь заработать на разнице курсов. Но на собственном опыте поняли, что ослабление рубля грозит ростом цен на импортные товары, в том числе бытовую технику и электронику, а снижения даже в случае изменения курса валют ждать не стоит.

«Полагаю, что рост среднего размера потребительского кредита на фоне падения курса рубля иллюстрирует желание домохозяйств купить бытовые товары и начать ими пользоваться уже сейчас, не дожидаясь того момента, когда закончатся остатки импортного товара, закупленные по предыдущей, низкой цене, — соглашается управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.— У людей сформировалось понимание этого механизма, правда, оно не всегда ведет к разумному финансовому поведению».