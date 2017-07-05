За полет неучтенного дрона предусмотрен штраф в размере от 5 до 300 тысяч рублей



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Беспилотные летательные аппараты весом от 250 граммов теперь необходимо регистрировать. Соответствующие изменения внесены в Воздушный кодекс РФ, сообщает РИА Новости.

Постановку беспилотников на учет будет осуществлять подведомственное Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Ранее предприятие разработало технологию идентификации дронов.

По новым правилам, подъем в небо беспилотника без специального разрешения грозит частному лицу административным штрафом в размере 5 тысяч рублей; 20 тысяч - для должностных лиц, 300 тысяч рублей – для организаций.

Напомним, что беспилотные летательные аппараты активно используют в своей работе многие компании за рубежом. Дроны транспортируют одежду, вещи, раздают интернет, доставляют пиццу, «работают» журналистами.

Российский «Аэрофлот» ранее сообщал, что начнет использовать беспилотники для осмотра воздушных судов при техническом обслуживании. Сбербанк так же тестирует возможность для перевозки наличности дроном. Предполагается, что уже через 20 лет в российском небе одновременно смогут находиться не менее 100 тысяч беспилотников.

UPDATE

В Минтрансе пояснили vc.ru, что владельцы дронов взлетной массой от 250 граммов до 30 кг не обязаны их регистрировать до тех пор, пока не вступят в силу правила о проведении таких процедур, сообщили vc.ru в пресс-службе Минтранса. Также до этого момента не предусмотрена и ответственность за запуск дронов. Проект постановления разработан и только готовится к направлению в Минюст и правительство.