Вторая волна кассовой реформы затронула все компании торговли и общепита

В июле началась активная фаза второй волны кассовой реформы — малый бизнес и некоторые индивидуальные предприниматели должны перейти на пользование контрольно-кассовой техникой, передающей информацию о чеках в Федеральную налоговую службу (ФНС) в онлайн-режиме, сообщают «Ведомости».

На новые кассы в прошлом году перешли организации в сфере торговли, в том числе онлайн-магазины. Теперь выдавать чеки обязаны и те, кто платит ЕНВД (единый вмененный налог), индивидуальные предприниматели с работниками, занимающиеся торговлей и общественным питанием.

За месяц до второго этапа, новыми кассами уже пользовалось 600 000 предпринимателей, зарегистрировавших 1,8 млн онлайн-касс, сообщала ФНС. Более 80% из них — малый и средний бизнес. С июля перейти на них должны еще минимум 500 000 компаний с 750 000 кассами, таким образом должно появиться около 1 млн новых касс, оценивает ФНС.

Если организация или предприниматель в сфере торговли или общепита не имеют работников с трудовым договором, они могут отложить переход на онлайн-кассы до 1 июля 2019 года. Но если они заключат договор хотя бы с одним работником, то должны будут приобрести и поставить на учёт в налоговой кассу в течение 30 дней.

Старт кассовой реформе дали подписанные в 2016 году президентом Владимиром Путиным поправки в закон № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчётов с использованием платёжных карт». Основная ее задача — сделать розничную торговлю и сферу услуг прозрачнее и усилить защиту прав потребителей. Покупатели получили возможность проверять через специальное приложение любой полученный при оплате товаров и услуг чек и при обнаружении каких-либо несоответствий обращаться в ФНС.