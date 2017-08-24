При этом покупать их россияне предпочитают в кредит



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В России резко вырос спрос на премиальные смартфоны, при этом каждый пятый телефон продан в кредит. Это объясняется изменением потребительского поведения, вызванного экономической нестабильностью, сообщают «Ведомости».

Так, в рознице МТС 60% устройств дороже 40 тысяч рублей были куплены в кредит. В целом продажи смартфонов этого ценового сегмента за год увеличились почти на 50%. Средняя стоимость кредитных смартфонов в МТС растет: за год она увеличилась на 22% и достигла 18 500 рублей – а средний чек составляет 10 500 рублей.

В июле 2017 года в России было продано чуть более 3 млн смартфонов. Первое место в розничных продажах занимал Samsung (25,3% рынка), второе – Apple (13%), третье – Huawei (10,4%).

По словам представителя, в «Связном» за второй квартал 2017 года также выросло число купленных в кредит смартфонов. В частности, продажи гаджетов стоимостью более 40 тысяч рублей по займу увеличились в 2,5 раза. В рознице «МегаФона» также зафиксировали всплеск интереса к премиальным смартфонам, их продажи выросли больше, чем в два раза, отмечают в компании.

Эксперты отмечают, что рост продаж телефонов в кредит стимулирует доступность и разнообразие программ рассрочки и кредитных программ. Кроме того, покупая дорогой смартфон в кредит, россияне пытаются выйти из ситуации, когда доходы снижаются, а дешевые смартфоны покупать не хочется — ведь они прослужат меньше. В кризис люди предпочитают не тратить все деньги сразу, а распределить затраты на длительный период, полагают они.