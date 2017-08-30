Эксперты видят причину в росте популярности смартфонов



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Продажи электронных книг в России в первом полугодии выросли в полтора раза к аналогичному периоду прошлого года. Это связано с ростом популярности смартфонов и более низкой ценой электронной книги по сравнению с бумажной, сообщает «Коммерсант».

Аналитики «ЛитРеса» отмечают, что объем российского рынка электронных книг в январе—июне вырос на 50% к аналогичному периоду прошлого года, до 1,7 млрд руб. Ожидается, что к концу года объем рынка достигнет 3,8 млрд руб., таким образом, прирост к прошлому году составит 46%. При этом продажи новинок в электронном виде уже достигают 30–50% от тиражей бумажных книг, в частности, жанров фантастики и фэнтези.

Такие показатели в «ЛитРесе» объясняют «высоким уровнем распространения смартфонов и использования мобильного интернета». В целом пользователи все больше предпочитают читать электронные книги с мобильных устройств. Так, с 2013 года доля владельцев смартфонов выросла почти втрое — с 22% опрошенных до 62%, тогда как доля владельцев электронных книг снизилась с 8% до 5%. Такое снижение продаж устройств для чтения электронных книг наблюдается и за рубежом.

На спрос электронной литературы также влияют более низкие цены по сравнению с бумажными изданиями. Так, средний чек за одну покупку пользователей «ЛитРеса» в первом полугодии составил 184 руб. при покупке книг через мобильное приложение и 198 руб. — на сайте, при этом число книг на покупателя выросло с 2,5 до 2,7 в месяц.

Эксперты отмечают, что темпы роста рынка укладываются в тенденцию последних лет, так как обусловлены реальным спросом. При этом, по их мнению, борьба с пиратством в этом направлении неэффективна, так как все крупные ресурсы даже в заблокированном виде легкодоступны.