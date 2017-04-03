Роскачество разработало документ, который через 3 года может стать ГОСТом



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Роскачество разработало стандарт требований к мобильным приложениям. Они содержат рекомендации разработчикам, а также методику их тестирования, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомостей Марту-Марию Галичеву.

В России данный стандарт станет первым для мобильных сервисов. Документ уже утвержден проектным техническим комитетом при Росстандарте и на данный момент переходит в статус предварительных национальных стандартов. Ожидается, что через три года он может стать ГОСТом.

Разработанный стандарт содержит более 100 требований к функциональности, производительности, безопасности приложений и сбору ими персональных данных. В первую очередь, ведомство настаивает на том, что пользователь должен иметь возможность «видеть и контролировать» сбор персональных данных и иметь к ним доступ. Кроме того, приложения должны предупреждать пользователя о последствиях его действий, если они носят «серьезный и необратимый характер».

АНО «Роскачество» - оператор сертификата «Знак качества», который присваевается продуктам, произведенным в России и соответствующим стандарту повышенного качества ГОСТ-Р. Роскачество проводит регулярные исследования товаров народного потребления.